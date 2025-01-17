الجمعة 17 يناير 2025
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ثقافة وفنون

محمد رياض يصور مشاهد خارجية لـ قلع الحجر بمصر الجديدة

أبطال مسلسل قلع الحجر
أبطال مسلسل قلع الحجر

اختار حسني صالح مخرج مسلسل قلع الحجر منطقة مصر الجديدة لتصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل والتي تجمع الفنان محمد رياض وعددا من المشاركين في العمل.

 ومن المقرر أن يستمر تصوير هذه المشاهد  لما يقرب من 3 أيام وتعود بعدها أسرة العمل للديكور الأساسي للعمل.

 

مسلسل قلع الحجر

 

وتشهد أحداث الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر محاولة قتل العمدة فرماوي الذي يلعب دوره الفنان محمد رياض، بسبب المشاكل والأزمات التي تعرض لها خلال الجزء الأول من العمل. 

 

وانتهت أسرة العمل من تصوير ما يقرب من 60٪ من أحداث العمل، وتم التصوير بين ديكورات العمل الرئيسية بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومنطقة الصليبية.

 

مسلسل قلع الحجر

ويقدم المسلسل دراما صعيدي من أبطال عدد من النجوم وتدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.

 مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، وإخراج حسني صالح.

 

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