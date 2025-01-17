الجمعة 17 يناير 2025
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العثور على جثة مسن في ظروف غامضة بالمنيا

العثور على جثة مسن
العثور على جثة مسن في ظروف غامضة في المنيا

 اكتشفت الأجهزة الأمنية في المنيا جثة مسن متوفي داخل منزله في أحد أحياء مركز المنيا، في واقعة تثير تساؤلات حول ظروف الوفاة، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرير محضر بالحادثة.

تلقى الأمن إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة مسن في حالة تيبس داخل منزله في حي كفر المنصورة، التابع إداريًا لمركز المنيا.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على الجثمان الذي يعود لـ"ع.ع" البالغ من العمر 65 عامًا، وهو مقيم في كفر المنصورة.

ويتم حاليا نقل الجثمان إلى مستشفى المنيا، وتحرير محضر بالواقعة، مع إحالة الأمر للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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