الجمعة 17 يناير 2025
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رياضة

ليفربول يكشف موقف "جوتا " من مباراة برينتفورد

جوتا
جوتا

 كشف ليفربول الإنجليزي عن إصابة ديوجو جوتا مهاجم الفريق عقب مباراة نوتينجهام فورست في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي: "ديوجو جوتا شكا من إصابة بعد هدفه أمام نوتينجهام فورست منتصف الأسبوع".

وأضاف: "سيتم فحص جوتا من قبل الفريق الطبي لتحديد مدى إمكانية مشاركته أمام برينتفورد يوم السبت".

وتعادل ليفربول أمام نوتينجهام فورست بفضل هدف ديوجو جوتا في الدقيقة 66 والذي كفل لفريقه نقطة التعادل، بعدما كان متأخرًا بهدف من بداية المباراة سجله كريس وود مهاجم أصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة.

ويحل ليفربول ضيفا على برينتفورد الخامسة مساء السبت في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة متفوقا عن أقرب منافسيه أرسنال بفارق 4 نقاط، مع أفضلية مواجهة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

وانضم جوتا إلى ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون.

وخاض جوتا هذا الموسم 13 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل 5 أهداف وصنع هدفين، فيما شارك مباراتين في دوري الأبطال، ومباراة الكأس و3 مباريات في كأس الرابطة.

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ليفربول نوتينجهام ديوجو جوتا

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