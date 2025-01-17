الكنيسة الكاثوليكية تشارك في التحضير لاحتفالية الصلاة من أجل وحدة المسيحيين

شاركت الكنيسة الكاثوليكية في مصر في أول الاجتماعات التحضيرية لتنظيم احتفالية "الصلاة من أجل وحدة المسيحيين"، المقرر إقامتها عام 2025.

عُقد الاجتماع بمقر المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، وشهد حضور ممثلين عن مختلف العائلات الكنسية.

مجلس كنائس الشرق الأوسط

شارك في اللقاء ممثلو الكنائس الأرثوذكسية، الأرثوذكسية الشرقية، الإنجيلية، والأسقفية، بالإضافة إلى الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والأمين العام لمجلس كنائس مصر، وعدد من الشخصيات البارزة مثل الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط وممثلي الهيئات المسكونية.

تناول الاجتماع التحضيرات الأولية للاحتفالية، التي ستُقام تحت شعار: "أتؤمنين بهذا" (يوحنا 11: 26)، بتنظيم مشترك من مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس مصر. وتم الاتفاق المبدئي على أن تبدأ فعاليات أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين في 13 فبراير 2025، بحفل افتتاح تستضيفه الكنيسة الإنجيلية، على أن تُختتم الفعاليات في 21 فبراير بلقاء مخصص للشباب.

تُقام هذه الاحتفالية ببركة رؤساء العائلات الكنسية في مصر، وتأتي هذا العام تزامنًا مع مناسبتين تاريخيتين هامتين: مرور 1700 عام على انعقاد مجمع نيقية عام 325 ميلادية، وتكريس السنة اليوبيلية تحت شعار "الرجاء لا يُخَيِّبْ صاحبه"، كما أعلن قداسة البابا فرنسيس.

الاحتفالية تمثل فرصة لتعزيز الروابط بين الكنائس المختلفة، وإظهار وحدة الإيمان في التنوع، وسط أجواء من الصلاة والتأمل المشترك، مما يعكس التزام الكنيسة المصرية برسالتها المسكونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.