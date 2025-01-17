الجمعة 17 يناير 2025
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حوادث

النيابة العامة تأمر بحبس قاتل زوجته في قنا

النيابة العامة
النيابة العامة

أمرت النيابة العامة، بمحافظة قنا بحبس المتهم بقتل زوجته ٤ أيام على ذمة التحقيقات، إثر التعدي عليها بالضرب والخنق داخل قرية الشيخ علي شرق، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بمصرع سيدة داخل منزلها في قرية الشيخ علي شرق، التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص مصرع ربة منزل تُدعى أ، تبلغ من العمر 35 عامًا، ضربا وخنقًا على يد زوجها داخل منزلهما في قرية الشيخ علي مركز دشنا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

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