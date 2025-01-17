الأنبا تكلا يترأس قداس صلوات عيد الغطاس بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بدشنا

ترأس الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها. صباح هذا اليوم الجمعة المبارك صلوات قداس برامون عيد الغطاس المجيد بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بدشنا.

وشارك الصلاة بعض كهنة الكنيسة،كما كما عمد طفلة، وألقى عظة القداس الإلهي عن "معمودية يوحنا - التوبة".

وصف العيد

ويعتبر عيد الغطاس من الأعياد "السيدية الكبرى"، أي من الأعياد الخاصة بالسيد المسيح وعددها 15 عيدًا، 7 منها تصنف أنها كبرى و8 تصنف أنها صغرى، وأيضًا يشتهر بأكل «القلقاس والقصب والبرتقال واليوسفي» الذي يرجعه الأقباط لرموز روحية، أما القصب فلونه الأبيض يرمز للنقاء الذي توفره المعمودية.

يحتفل الأقباط الأرثوذكس بـ محافظة قنا، مساء يوم الأحد المقبل بعيد الغطاس المجيد، وهو ذكرى تعميد المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن، حيث أضاء الأطفال عيدان القصب بالشموع وجابوا شوارع القرية مرددين كلماتهم التراثية «شوية مطر وقداس وعودين قصب وحلة قلقاس.. يبقى أحلى عيد غطاس.. شمع منور في الطريق».

انتشار باعة الجريد والقصب

ويشهد الاحتفال انتشار باعة الجريد والقصب والشمع على أرصفة شوارع قنا، حيث يجوب الأطفال حاملين سعف النخيل واضعين الشموع والبرتقال أو اليوسفي وهم يرددون بعض الأغاني التراثية ومنها "يابلابيصا... بلبص الجلبة... يا على يا بنى... قوم بنا بدري... نقيض القمري... والسنة فاتت.. والمرة ماتت.. والجمل برطع... كسر المدفع..‎ يا عيد الغطاس الشمع والقلقاس".

ووسط فرحة عارمة من الأطفال الصغار بالعيد قاموا بشراء أعواد القصب واليوسفي والبرتقال والشموع بداخلهم وصنعوا منها أشكال وهدايا للزينة.

وأعلن عدد من الكنائس الأرثوذكسية عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن، ومنع الوقوف أمام بوابات الكنائس مع إبراز بطاقة الرقم القومي لمسؤولي الأمن عند الدخول، ومنع انتظار السيارات نهائيًّا في محيط الكنائس التي ستشهد صلوات عيد الغطاس.

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