الجمعة 17 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بطولة العالم لكرة اليد، منتخب مصر يواجه البحرين في لقاء التأهل

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

بطولة العالم لكرة اليد، يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني كارلوس باستور، مواجهة قوية اليوم الجمعة أمام منتخب البحرين، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام البحرين في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب الأرجنتين بنتيجة (39-25).

 

مواعيد مباريات منتخب مصر 

 ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات كرواتيا صاحبة الأرض والأرجنتين والبحرين.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

الأربعاء | مصر × الأرجنتين - انتهت بفوز مصر (39-25)

الجمعة | مصر × البحرين - 7 مساء 

الأحد | مصر × كرواتيا - 9:30 مساء.

 

الجزائر تخسر أمام إيطاليا

 وخسر المنتخب الجزائري الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني فاروق دهيلي، أمام نظيره منتخب إيطاليا بنتيجة (32-23)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم، 

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المنتخب الإيطالي على نظيره الجزائري بنتيجة (16-11).

بهذه النتيجة يرفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 4 نقاط، ليكون أول المتأهلين للدور الرئيسي من بطولة العالم، فيما يخوض المنتخب الجزائري مواجهته الأخيرة في دور المجموعات أمام المنتخب التونسي من أجل حسم التأهل.

 

باستور يتحدث عن بطولة العالم

 وتحدث الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، عن مشاركة الفراعنة في منافسات بطولة العالم. 

وقال “باستور”: إن منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، وأن مشاركتهم في بطولة العالم هي حدث ينتظروه كل عامين من أجل إبهار العالم.  

وأوضح باستور، أن منتخب مصر يدخل منافسات بطولة العالم من أجل التواجد في المربع الذهبي، وأن جميع اللاعبين سواء كانوا محترفين أو يلعبون في الدوري المصري لديهم إصرار على الوصول لأبعد نقطة في المونديال.

 

قائمة منتخب كرة اليد في المونديال

وأعلن كارلوس باستور عن قائمة منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي.

صناع اللعب: 

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”.

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا” - بلال إبراهيم مسعود.

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام “دودو” - عبد الرحمن فيصل.

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري.

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان.

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - محمد طارق - ياسر سيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة العالم لكرة اليد المنتخب الوطني الاول لكرة اليد كارلوس باستور منتخب البحرين مباراة منتخب مصر أمام البحرين

مواد متعلقة

كرة اليد، تعرف على نتائج مباريات اليوم في بطولة العالم

مونديال كرة اليد، ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على الأرجنتين

مونديال كرة اليد، منتخب مصر يفتتح مشواره بفوز مستحق أمام الأرجنتين

مونديال كرة اليد، منتخب مصر يتقدم على الأرجنتين في الشوط الأول
ads

الأكثر قراءة

4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين

حلمي تحقق ولن أغسل يدي، ماذا قالت الحسناء الإنجليزية بعد مصافحة محمد صلاح (فيديو)

وفاة الفنان فكري صادق، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمواجهة المشكلات

تطورات الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان تتصدر مباحثات السيسي مع رئيسي أمريكا والإمارات

طالت الأحمر والأبيض، ارتفاعات كبيرة في سعر الفراخ اليوم الجمعة 17 يناير 2025

نتنياهو يقبل شروطا جديدة في اتفاق غزة خوفًا على منصبه

عمر مرموش خارج قائمة فرانكفورت لمباراة بوروسيا دورتموند

منوعات

المزيد

مقتل سائق وإصابة 12 سائحًا روسيًّا بحادث مروري في سريلانكا

قبل 48 ساعة من القرار، "تيك توك" تحسم مصير موظفيها في أمريكا حال حظر التطبيق

وافد عربي وصل إلى أعلى المراتب بـ"التزوير"، تفاصيل أكبر عملية اختراق بمؤسسة حساسة في الكويت

سبيس إكس تعلن تحطم النموذج الأولي لمركبة "ستارشيب" خلال رحلتها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

أسعار الأرز في السوق اليوم الجمعة 17 يناير 2025

اختفت الأمطار وهلت الاضطرابات، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من فضائل سورة الكهف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته وآله؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمواجهة المشكلات

الشعراوي يوضح معنى «فارض» و«عوان» في وصف بقرة بني إسرائيل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية