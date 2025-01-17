هالاند يوقع على عقد جديد مع مانشستر سيتي حتى 2034

وقع هالاند نجم مانشستر سيتي على عقود تمديد تعاقده مع ناديه الإنجليزي ليقطع الطريق حول وجود أى مفاوضات بينه وبعض الأندية، وتأتي فى مقدمتها ريال مدريد.

مانشستر سيتي يقترب من إعلان تجديد عقد إرلينج هالاند

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ذا أثليتك” البريطانية، فإن كان العقد السابق لهالاند ينتهي في يونيو 2027، لكن اللاعب النرويجي وقّع على اتفاق جديد يمتد لتسع سنوات ونصف.

وتابعت الصحيفة، أن كما أزيلت أي بنود تتعلق بشرط جزائي من العقد السابق، ومع انتهاء العقد الجديد، سيكون هالاند قد بلغ من العمر 34 عامًا، ما يشير إلى أن مانشستر سيتي يضعه في قلب خططه المستقبلية.

رغم الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد، أكد هالاند سعادته بالعيش في مانشستر واللعب لصالح بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

العقد الجديد يُبرز العلاقة الوطيدة بين هالاند ومدربه بيب جوارديولا، الذي يستمر عقده مع الفريق حتى 2027، إلى جانب العلاقة القوية مع زملائه والإدارة، وصولًا إلى رئيس النادي خلدون المبارك.

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