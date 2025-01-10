مصر تستعد لعرض تقريرها عن حالة حقوق الإنسان.. تدعيم 270 توصية.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية.. وتفعيل لجنة العفو الرئاسي «الأبرز»

تستعد مصر لعرض تقريرها الرابع عن حالة حقوق الإنسان في نهاية يناير الجاري، من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل أو المراجعة الدورية الشاملة للدول، أحد آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، التي انضمت إليه مصر عام ٢٠١٠.

توصيات مصر أمام مجلس حقوق الإنسان

واعتمد مجلس حقوق الإنسان، توصية وجهتها ١٣٣ دولة لمصر، أثناء عرض تقريرها الدوري الثالث في نوفمبر ٢٠١٩، خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة للدول الأعضاء.

الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان

الاستعراض الدوري الشامل، آلية أممية تأسست مع تأسيس مجلس حقوق الإنسان، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس ٢٠٠٦، وكُلف المجلس بإجراء استعراض دوري شامل للدول يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول.

أهداف الاستعراض الدوري الشامل

ويهدف الاستعراض الدوري الشامل، لتعزيز ودعم وتوسيع نطاق تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال تقييم سجلات الدول بشأن حقوق الإنسان ومعالجة الانتهاكات التي تحدث في دولة من الدول.

كما يهدف الاستعراض الدوري الشامل إلى توفير مساعدة تقنية للدول وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان بفعالية وتقاسم أفضل الممارسات في ميدان حقوق الإنسان فيما بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين.

مدة عرض الدول لتقريرها عن حالة حقوق الإنسان

ويجري استعراض جميع الدول الأعضاء مرة كل أربع سنوات ونصف- حيث يجري استعراض 48 دولة كل سنة، ويتم استعراض جميع الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة أثناء فترة عضويتها.

توصيات لمصر عن حالة حقوق الإنسان

وتلقت مصر 372 توصية من 133 دولة، ومن بين هذه التوصيات، دعمت 270 توصية، وأخذت علما بـ71 توصية، ودعمت بشكل جزئى 31 توصية من بين 71 توصية أخذت علما بها، ووصفت مصر 15 توصية بأنها «غير صحيحة»، و24 توصية بأنها «تم تنفيذها بالفعل»، وتوصيتين بأنهما «غير مهمتين». كما وصفت توصيتين من هذه التوصيات بأنها «معادية».ورفض ممثل مصر فى الأمم المتحدة مناقشتهما على أساس أنهما «تحتويان على ادعاءات غير صحيحة ومسيّسة».

خطوات مصر في ملف الحقوق المدنية والسياسية

وحققت مصر تقدمًا في بعض الملفات فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ولاسيما إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإنهاء حالة الطوارئ وبدء الحوار الوطني، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإغلاق القضية 173 المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، وإصدار قانون الجمعيات الأهلية واللائحة التنفيذية الخاصة به، وتمكين المرأة والشباب وصدور قانون بناء الكنائس، وإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان بقيادة سيدة لأول مرة منذ إنشاء المجلس عام 2004.

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