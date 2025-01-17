حبس مسجل خطر لحيازته كوكتيل مخدرات وسلاحا ناريا بالإسماعيلية

قررت نيابة فايد الجزئية حبس مسجل خطر شهرته "الكحلة"، لحيازته سلاحا ناريا “فرد خرطوش” وطلقات من نفس العيار وكمية من مخدر الحشيش والهيروين ومادة الفيريجينيا بقرية فنارة، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة فايد بتمكن المقدم أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز فايد والنقيب مصطفي البنا معاون المباحث من ضبط أحد أكبر تجار المواد المخدرة بنطاق دائرة المركز ويدعى "أحمد" وشهرته "الكحلة"، ومقيم بقرية فنارة بدائرة المركز وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش بقصد البلطجة، 2 طلقة من نفس العيار، حشيش، ومخدر الهيروين، ومادة الفيرجينيا جميعهم بقصد الاتجار ومبلغ مالي حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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