توتنهام يجهز عرضًا لإغراء مانشستر يونايتد

يبدو أن مانشستر يونايتد مستعد لفتح الباب أمام بيع جناحه الشاب، أليخاندرو جارناتشو، مع تقارير تشير إلى أن النادي ينظر في بيع لاعبين يمكن أن يحققوا “أرباحًا صافية”، مثل ماركوس راشفورد وحتى كوبي ماينو.

ولم يكن جارناتشو في صدارة خطط الفريق تحت قيادة المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، روبن أموريم، حيث تم استبعاد اللاعب الأرجنتيني من مواجهة مانشستر سيتي في ديسمبر الماضي، وعلى الرغم من عودته إلى قائمة الفريق، إلا أن مشاركته كأساسي اقتصرت على مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي التي انتهت بفوز يونايتد على أرسنال بركلات الترجيح.

قرار النادي الانجليزي مانشستر يونايتد ببيع جارناتشو قد يعتمد على العرض المناسب ومدى استعداد النادي لتعويض غياب لاعب موهوب مثله.

توتنهام مهتم بضم جارناتشو

وفقًا لموقع Football Transfers، قدم نادي توتنهام هوتسبير استفسارًا جادًا بشأن إمكانية التعاقد مع جارناتشو، البالغ من العمر 20 عامًا.

ويُعتقد أن النادي اللندني مستعد لتقديم عرض في حدود 70 مليون يورو (60 مليون جنيه إسترليني)، وهو مبلغ قد يغري مانشستر يونايتد بالموافقة على بيعه.

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