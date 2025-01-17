الجمعة 17 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وسام أبو علي وإمام عاشور ينتظمان في مران الأهلي

وسام أبو على
وسام أبو على

 ينتظم ثنائى الأهلي “إمام عاشور ووسام أبو على” فى مران الفريق اليوم، بعد تعافي الأول من آثار الكدمة التى تعرض لها فى مباراة الجونة الأخيرة، بالإضافة إلى تعافي الثاني من الأزمة الصحية التى تعرض لها بعد العودة من رحلة كوت ديفوار الأخيرة وتسببت فى غيابه عن مباراة الجونة فى الدوري. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي غدا السبت.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق أورلاندو الجنوب إفريقي غدا السبت  الموافق 18 من شهر يناير الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا وتنطلق المباراة في السادسة مساء. 

وتبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

وضمن الأهلي تأهله رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز مؤخرا على ستاد أبيدجان الإيفواري، مع فوز أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على شباب بلوزداد الجزائري. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كولر الأهلي اخبار الأهلي

مواد متعلقة

أخبار الأهلي، مصير كهربا وأزمة أكرم توفيق وعودة الشناوي

بعد وصوله للفوز رقم 100.. أرقام مارسيل كولر مع النادي الأهلي (إنفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين

حلمي تحقق ولن أغسل يدي، ماذا قالت الحسناء الإنجليزية بعد مصافحة محمد صلاح (فيديو)

وفاة الفنان فكري صادق، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمواجهة المشكلات

تطورات الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان تتصدر مباحثات السيسي مع رئيسي أمريكا والإمارات

نتنياهو يقبل شروطا جديدة في اتفاق غزة خوفًا على منصبه

طالت الأحمر والأبيض، ارتفاعات كبيرة في سعر الفراخ اليوم الجمعة 17 يناير 2025

عمر مرموش خارج قائمة فرانكفورت لمباراة بوروسيا دورتموند

منوعات

المزيد

مقتل سائق وإصابة 12 سائحًا روسيًّا بحادث مروري في سريلانكا

قبل 48 ساعة من القرار، "تيك توك" تحسم مصير موظفيها في أمريكا حال حظر التطبيق

وافد عربي وصل إلى أعلى المراتب بـ"التزوير"، تفاصيل أكبر عملية اختراق بمؤسسة حساسة في الكويت

سبيس إكس تعلن تحطم النموذج الأولي لمركبة "ستارشيب" خلال رحلتها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

أسعار الأرز في السوق اليوم الجمعة 17 يناير 2025

اختفت الأمطار وهلت الاضطرابات، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من فضائل سورة الكهف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته وآله؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمواجهة المشكلات

الشعراوي يوضح معنى «فارض» و«عوان» في وصف بقرة بني إسرائيل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية