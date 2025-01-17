الجمعة 17 يناير 2025
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رياضة

الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة أورلاندو فى حضور وسائل الإعلام

مران الأهلي، فيتو
مران الأهلي، فيتو

 يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، استعداداته لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي غدا السبت.

ويشهد مران الأهلي اليوم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مران الفريق، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق أورلاندو الجنوب إفريقي في السادسة مساء غدا السبت الموافق 18 من شهر يناير الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا 

وتبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.  

وضمن الأهلي تأهله رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز مؤخرا على ستاد أبيدجان الإيفواري، مع فوز أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على شباب بلوزداد الجزائري.

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