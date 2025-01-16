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حوادث

سقوط مسجل خطر بحوزته كوكتيل مخدرات وسلاح ناري بالإسماعيلية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة فايد بقيادة المقدم أحمد الصفتي بمحافظة الإسماعيلية من ضبط مسجل خطر شهرته "الكحلة"، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقات من نفس العيار وكمية من مخدر الحشيش والهيروين ومادة الفيريجينيا بقرية فنارة.

تلقى اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة فايد بتمكن المقدم أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز فايد والنقيب مصطفي البنا معاون المباحث من ضبط أحد أكبر تجار المواد المخدرة بنطاق دائرة المركز ويدعى "أحمد" وشهرته "الكحلة"، ومقيم بقرية فنارة بدائرة المركز وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش بقصد البلطجة، 2 طلقة من نفس العيار، حشيش، ومخدر الهيروين، ومادة الفيرجينيا جميعهم بقصد الاتجار ومبلغ مالي حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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اللواء محمد عامر النيابة العامة مباحث مركز شرطة فايد مباحث مركز فايد محافظة الإسماعيلية مدير امن الاسماعيلية مركز شرطة فايد

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