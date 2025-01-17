الجمعة 17 يناير 2025
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تفاصيل اجتماع رئيس السكك الحديد بقيادات وعمال الهيئة

قطار، فيتو
قطار، فيتو
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عقد المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد، اجتماعا بقيادات الهيئة لمتابعة خطط تشغيل القطارات وخاصة مع انتشار الشبورة المائية فى الساعات الأولى من الصباح الباكر، الأمر الذي يعوق الرؤية.

واتخذ مجلس إدارة السكك الحديد عددا من القرارات أبرزها: 

  • التنسيق مع المحافظات لغلق المزلقانات غير الشرعية. 
  • تغليظ العقوبة على اقتحام المزلقانات أثناء قدوم القطارات.
  • التأكيد على سياسة التشغيل الآمن للسكك الحديد. 
  • التنسيق مع ناطق السكك الحديد المختلفة لسرعة الصيانة لكافة المواقع. 

وأكد عامر أهمية الالتزام من جانب قائدي القطارات أيضا على الآتى: 

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