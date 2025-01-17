الجمعة 17 يناير 2025
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رياضة

مران الزمالك مفتوح اليوم للإعلام قبل مواجهة إنيمبا النيجيري

مران الزمالك
مران الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الرئيسي في الرابعة عصر اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مران اليوم على أن يكون المران الختامي يوم السبت المقبل بدون حضور إعلامي وفقًا لقرار الاتحاد الأفريقي.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غد الأحد الموافق 19 يناير الجاري باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك حسم تأهله لدور الثمانية بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.

فوز الزمالك على حرس الحدود

وحقق الزمالك فوزا صعبا على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت أمس الخميس، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك: أحمد زيزو هدفين في الدقيقتين 12 و45+6 من ضربة جزاء ومصطفى شلبي في الدقيقة 36، بينما أحرز محمد أشرف روقا ومحمود ممدوح هدفي حرس الحدود من ضربتي جزاء في الدقيقتين 25 و86.

 

ترتيب الزمالك وحرس الحدود

يحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في ثلاث مباريات، والخسارة في 4 مواجهات.

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