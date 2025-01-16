الغندور: بسيوني يعود لقيادة الطلائع بعد لقاء سيراميكا في كأس مصر

قال الإعلامي خالد الغندور، إن عبدالحميد بسيوني المدير الفني السابق لطلائع الجيش، سيعود لقيادة الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة بعد رحيله بالأمس.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "ياسر علي سيتولى مهمة تدريب فريق طلائع الجيش في مباراة الغد أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ ١٦ من بطولة كأس مصر".

وأضاف: "نجحت إدارة نادي طلائع الجيش في إقناع عبد الحميد بسيوني للعودة لتدريب الفريق من جديد لذلك سيعود لقيادة الفريق عقب مباراة سيراميكا بكأس مصر".

ووجه عبد الحميد بسيوني المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش رسالة هامة بعد تقديم استقالته من تدريب الفريق العسكري.

ونشر بسيوني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كل الشكر والتقدير والاحترام لمجلس إدارة طلائع الجيش وكل الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وعمال المهمات على الفترة السابقة وكل التوفيق لهم فيما هو قادم استراحة محارب".

استقالة عبد الحميد بسيوني من تدريب طلائع الجيش

أعلن عبد الحميد بسيوني، تقديم استقالته من تدريب فريق طلائع الجيش أمس الأربعاء بعد سنة وثمانية أشهر قضاها بتدريب الفريق.

وسبق بسيوني في الرحيل احمد صالح المدرب العام منذ ما يقرب من شهر.

تولي بسيوني قيادة طلائع الجيش

وأعلن نادي طلائع الجيش في الـ31 من مايو موسم 2023 تعاقده مع عبد الحميد بسيوني المدير الفني السابق للأخضر الليبي ليتولى مهمة تدريب فريق الكرة خلفا لعماد النحاس معه أحمد صالح مدربا عاما وياسر على مدرب مساعد ولواء ايمن سعيد المصري المشرف العام ولواء عبد الجليل أمام مدير الكرة.



كشف حساب عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش

وقاد بسيوني طلائع الجيش في 59 مباراة منذ 31 مايو سنة 2023، فاز في 22 مباراة (15 دوري و4 كأس الرابطة و3 كأس مصر)، وهزم في 20 مباراة (17 دوري ومرة في كأس الرابطة و2 كأس مصر)، وتعادل في 17 مباراة (2 كأس الرابطة و15 دوري).

ترتيب طلائع الجيش بالدوري

ويحتل فريق طلائع الجيش الترتيب الـ13 بجدول الدوري المصري برصيد 8 نقاط جمعهم من خوض 8 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلها وهزم في 4 مباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.