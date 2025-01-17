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أخبار مصر

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 35 مسجدًا جديدًا بـ 15 محافظة

افتتاح المساجد الجديدة،
افتتاح المساجد الجديدة، فيتو
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تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح ٣٥ مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة ١٧ من يناير ٢٠٢٥م، في مختلف المحافظات، ٢١ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و١٤ مسجدًا صيانة وتطويرًا.

 

وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٦٣٩ مسجدًا

وأعلنت وزارة الأوقاف وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٦٣٩ مسجدًا، من بينها ٤٤٧ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و١٩٢ مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ ١٢٧٢٠ مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٠ مليارًا و٥٠٦ ملايين جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، جاءت على النحو التالي:

خريطة افتتاح المساجد الجديدة 

ففي محافظة المنيا، شملت الأعمال لإحلال وتجديد مسجد الرحمن الذهني، قرية بني حكم – مركز سمالوط؛ ومسجد العمري، قرية أبو حسيبة – مركز مطاي.

وفي محافظة الغربية، تم إحلال وتجديد مسجد عزبة المنيرة، قرية البنوان – مركز المحلة الكبرى.

وفي محافظة بني سويف، شملت الأعمال إنشاء مسجد موسى بن نصير، عزبة قطري، قرية إبشنا – مركز بني سويف؛ وصيانة مسجد عباد الرحمن، قرية منشأة عاصم – مركز بني سويف.

وفي محافظة قنا، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد محمد عبد المولى، قرية حجازة قبلي – مركز قوص؛ ومسجد آل عثمان، قرية أبو مناع بحري – مركز دشنا؛ وصيانة مسجد الرحمن، تيجة - قرية الحبيل الغربي – مركز أبو تشت؛ ومسجد عبد المنعم حسن، الدهسة،  قرية العركي – مركز فرشوط؛ ومسجد آل رشوان، عزبة رشوان، قرية العسيرات – مركز فرشوط؛ ومسجد الشيخ حسن البهاء، بندر فرشوط؛ ومسجد الإخلاص، قرية العركي – مركز فرشوط.

وفي محافظة أسوان، تم إنشاء مسجد السلام، قرية العتمور  قبلي، المنشية – مركز كوم أمبو؛ ومسجد الرحمن، نجع الحجاب، قرية أبو الريش – مركز أسوان.

وفي محافظة أسيوط، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد نور الإسلام، قرية أبو كريم – مركز ديروط؛ ومسجد أولاد بدر، قرية كوم أنجاشة – مركز ديروط؛ وصيانة مسجد الأعوج، قرية بني رافع – مركز منفلوط.

وفي محافظة البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد هاشم، قرية كفر مساعد – مركز إيتاي البارود؛ وإنشاء مسجد عزمي باشا، قرية الشوكة، الأبعادية – مركز دمنهور.

وفي محافظة الفيوم، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد المائتين، قرية البسيونية – مركز الفيوم؛ ومسجد السيدة خديجة، قرية منشأة كمال – مركز الفيوم.

وفي محافظة الإسماعيلية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد السلام، قرية تل البلد – مركز التل الكبير؛ ومسجد عمرو بن العاص، قرية أبو خليفة – مركز القنطرة غرب.

وفي محافظة الجيزة، تم إحلال وتجديد مسجد الخلفاء الراشدين، مساكن زرزارة – مركز الصف؛ وإنشاء مسجد الإخلاص، أكتوبر الجديدة، المنطقة السكنية التوسعات الجنوبية – منطقة خدمات ابني بيتك ٦.

وفي محافظة كفر الشيخ، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الخامي، عزبة الخامي، قرية شنو – مركز كفر الشيخ؛ وصيانة مسجد الرحمة، قرية بلشاشة- مركز كفر الشيخ.

وفي محافظة سوهاج، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد آل سالم، قرية جزيرة المنتصر – مركز المنشأة؛ وصيانة مسجد ناصر شاهين، حي الكوثر – مركز أخميم؛ ومسجد آل عاشور  القبلي – مركز ومدينة ساقلته.

وفي محافظة القليوبية، تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن، أبو سرية، قرية البرادعة – مركز القناطر الخيرية.

وفي محافظة الأقصر، شملت الأعمال صيانة مسجد أبو عياط، قرية المدامود – مركز الزينية؛ ومسجد الرحمن البادية – مركز ومدينة إسنا؛ ومسجد الروضة، قرية الرزيقات بحري - مركز أرمنت.

وفي محافظة القاهرة، تم صيانة مسجد سيدي إبراهيم المتبولي، شارع المتبولي، بركة الحاج – المرج.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير دور العبادة وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

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