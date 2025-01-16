أيمن منصور: حسام أشرف مهاجم واعد بالزمالك

أكد أيمن منصور، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قدم أداء مميز للغاية أمام حرس الحدود، مشددا على أن الهدف المبكر منح اللاعبين ثقة كبيرة.



وقال منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "لاعبو الزمالك دخلوا مباراة حرس الحدود بأداء جيد ولمسات جمالية وهناك جمل تكتيكية ظهرت في الملعب من خلال لمسات السويسري كريستيان جروس".

حسام أشرف يحتاج لجهد كبير

وأضاف: "فوز الزمالك على حرس الحدود كان مهم للغاية والزمالك اليوم مع جروس أصبح ممتع من خلال الأداء الجمالي، وحسام أشرف مهاجم واعد ويحتاج إلى جهد كبير لكي يصبح المهاجم رقم واحد خلال الفترة المقبلة".

وأوضح: "سعيد لكوني أحد أبناء الزمالك وهدفي في سوبر 1994 وضعني في قلوب الجماهير القلعة البيضاء".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.