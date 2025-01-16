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رياضة

شبانة: الزمالك ينافس على قمة الدوري وجوميز اتكشف في السعودية

جوميز،فيتو
جوميز،فيتو

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهدر تحقيق فوز كبير على حرس الحدود، في بطولة الدوري المصري.


وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" المنافسة في قمة الدوري اشتعلت بعد فوز الزمالك على حرس الحدود، وفوز المصري على فاركو".


وتابع:" الزمالك أهدر العديد من الفرص أمام حرس الحدود، وجروس كان متعصب على الخط، وأخطاء في تغييراته في الشوط الثاني، بعد استسلام حرس الحدود، من أجل تجريب بعض اللاعبين، وسيف الجزيري واضع أنه غير قادر على الجري وكان (يشلك) في المباراة".


وواصل:" محمد شحاتة اكتشاف في الزمالك، وسيكون له مستقبل كبير، وصنع هدفين اليوم أمام حرس الحدود، وتمريراته تدل على أنه لاعب كبير".


وأكمل:" حرس الحدود سجل الهدف الثاني، وسيطر على المباراة، والزمالك أصبح مغضوط وحدث توتر في أداء اللاعبين".

الزمالك ينافس علي الدوري 


واستكمل:" الزمالك أصبح ينافس على قمة الدوري، فحين أن جوزيه جوميز، مدرف الفتح خسر من الهلال بنتيجة 9-0، وأنا سبق ونصحت إدارة الفتح بأنه سيتم كشفه في الدوري السعودي، لأنه كان مداري في الزمالك".


وأردف:" إدارة الفتح، (اتخمت) في جوميز وأنه حاصل على الكونفدرالية والسوبر الإفريقي مع الزمالك، وجوميز عامل عظمة في الدوري السعودي، والفتح سيعاني بسبب تعيينه للمدرب البرتغالي".

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