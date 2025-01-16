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رياضة

بطولة العالم لكرة اليد، إيطاليا تهزم الجزائر وتتأهل للدور الرئيسي

منتخب إيطاليا لكرة
منتخب إيطاليا لكرة اليد، فيتو

بطولة العالم لكرة اليد، خسر المنتخب الجزائري الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني فاروق دهيلي، أمام نظيره منتخب إيطاليا بنتيجة (32-23)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم، المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المنتخب الإيطالي على نظيره الجزائري بنتيجة (16-11).

بهذه النتيجة يرفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 4 نقاط، ليكون أول المتأهلين للدور الرئيسي من بطولة العالم، فيما يخوض المنتخب الجزائري مواجهته الأخيرة في دور المجموعات أمام المنتخب التونسي من أجل حسم التأهل.

مواعيد مباريات منتخب مصر 

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات كرواتيا صاحبة الأرض والأرجنتين والبحرين.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

الأربعاء | مصر × الأرجنتين - انتهت بفوز مصر (39-25)

الجمعة | مصر × البحرين - 7 مساء 

الأحد | مصر × كرواتيا - 9:30 مساء

باستور يتحدث عن بطولة العالم

وتحدث الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، عن مشاركة الفراعنة في منافسات بطولة العالم. 

وقال “باستور”: إن منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، وأن مشاركتهم في بطولة العالم هي حدث ينتظروه كل عامين من أجل إبهار العالم.  

وأوضح باستور، أن منتخب مصر يدخل منافسات بطولة العالم من أجل التواجد في المربع الذهبي، وأن جميع اللاعبين سواء كانوا محترفين أو يلعبون في الدوري المصري لديهم إصرار على الوصول لأبعد نقطة في المونديال.

قائمة منتخب كرة اليد في المونديال

وأعلن كارلوس باستور عن قائمة منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي

صناع اللعب: 

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا” - بلال إبراهيم مسعود

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام “دودو” - عبد الرحمن فيصل

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - محمد طارق - ياسر سيف
 

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