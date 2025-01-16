الجمعة 17 يناير 2025
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ثقافة وفنون

4 ملايين مشاهدة لأغنية نوال "يا لايم المشتاق" عبر يوتيوب خلال شهر

نوال الكويتية، فيتو
نوال الكويتية، فيتو

تجاوز كليب “يا لايم المشتاق” للمطربة نوال الكويتية حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

وحقق الكليب أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد شهر واحد فقط من طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب.

 

سحب الجنسية الكويتية من المطربة نوال

يذكر أنه صدر إعلان رسمي في 30 نوفمبر الماضي بالجريدة الرسمية الكويتية يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان الكبير داود حسين والمطربة نوال الكويتية، بالإضافة إلى سحب الجنسية من أي شخص اكتسبها معهما عن طريق التبعية.

 

 

سحب الجنسية الكويتية من المطربة نوال وسالم الهندي

 وأصدر نفس المرسوم قرارًا يقضي بسحب الجنسية الكويتية من سالم الشيخ صالح الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

وقد تم اتخاذ هذا القرار بحسب الإعلان بناءً على توصية من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، التي اجتمعت يوم الخميس الماضي لعرض قرار سحب الجنسية من 1758 حالة على مجلس الوزراء.

 

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نوال الكويتية المطربة نوال الكويتية أغنية يا لايم المشتاق روتانا

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