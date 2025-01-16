الجمعة 17 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير البترول يصدر حركة تنقلات لنواب ومساعدي رؤساء الشركات

المهندس كريم بدوي
المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية،فيتو
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أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة  تكليفات وتنقلات شملت نائبا ومساعدي روساء شركات ومديري عموم للشئون الإدارية لبعض الشركات بقطاع البترول والثروة المعدنيه .


وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات الأزمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمه.

 

وتضمت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت وستخلوا بخروج شاغليها  لسن التقاعد القانوني

وشملت الحركة تعيين السيده رضوي طاهر رضوان محمد شلبي نائبا لرئيس الشركة للشئون الإدارية مع إشرافها علي اعمال العلاقات العامه بشركة جنوب الوادي القابضه للبترول

وتعيين المحاسب خالد احمد عبدالعزيز متولي خبيرا بمستوي نائب رئيس شركة مع إشرافه علي الشئون الإدارية والموارد البشريه بشركه ثروه للبترول

كما شملت الحركه تعيين احمد الشحات محمد سلامه مساعدا لرئيس الشركه للموارد البشرية بالشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غاز تك "

وتعين  احمد محمد صادق مساعد رئيس شركة ابسكو للشئون الإدارية

وتعين احمد رمضان خميس علي محمد مساعدا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بالشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات " إيبروم "

وتعين فاروق احمد علي كامل القواص مساعد لرىيس الشركه للشئون الإدارية بشركة الحمرا اويل

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البترول والثروة المعدنية الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الوادى ال جنوب الوادي القابضة للبترول نائب رئيس تبادل الخبرات
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