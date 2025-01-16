الخميس 16 يناير 2025
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كيف استعدت الجيزة لامتحانات نصف العام بالشهادة الإعدادية

تعليم الجيزة، فيتو
تعليم الجيزة، فيتو
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أكد سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه تم تكثيف كافة الاستعدادات للامتحانات النهائية للشهادة الإعدادية، لضمان سير الامتحانات بسلاسة وشفافية، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية وتطبيق أعلى معايير الجودة. 

و شدد وكيل الوزارة على أهمية الحفاظ على سرية الأسئلة من لحظة إعدادها وحتى توزيعها، وذلك لضمان نزاهة الامتحانات، كما أكد على ضرورة تجهيز اللجان الامتحانية بشكل جيد وتوفير بيئة مريحة للطلاب، مع توفير الإضاءة والتهوية المناسبة.
 

وأضاف مدير تعليم الجيزة أنه في حال حدوث أي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة، يتم تعويض الطلاب عن الوقت المفقود لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، كما أكد على حظر دخول الهواتف المحمولة إلى لجان الامتحانات، وذلك لمنع أي حالات غش أو تسريب.
 

وشدد عطية على أهمية دور لجان المتابعة في الرقابة على سير الامتحانات والتعامل مع أي طارئ.
 

رسالة مدير تعليم الجيزة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 

وأكد وكيل الوزارة على أهمية هذا الامتحان في حياة الطلاب، مشددًا على ضرورة توفير كل الإمكانيات التي تساعدهم على النجاح، كما أكد على أهمية العمل الجماعي والتعاون بين جميع العاملين في العملية التعليمية لضمان نجاح الامتحانات.

 

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