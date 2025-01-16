الدوري الممتاز، محمد مخلوف أفضل لاعب في مباراة المصري وفاركو

اختارت رابطة الاندية المحترفة محمد مخلوف لاعب فريق المصري البورسعيدي أفضل لاعب في مباراة اليوم بين المصري وفاركو بالدوري الممتاز

مباراة المصري وفاركو

وانتهى لقاء المصري البورسعيدي أمام فاركو بنتيجة 0/1 للأول، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

سجل محمد مخلوف هدف المصري البورسعيدي في مرمى فاركو في الدقيقة 20 من ضربة رأس.

تشكيل المصري البورسعيدي ضد فاركو

بدأ المصري بقيادة مديره الفني علي ماهر مباراة فاركو بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي.

خط الوسط: محمد مخلوف، يوسف الجوهري، أحمد القرموطي، عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم: محمد الشامي، بابا بادجي.

فيما ضمت قائمة البدلاء: محمود حمدي، كريم العراقي، عمرو سعداوي، محمد دبش، سامادو أتدجيكو، خالد الغندور، كريم بامبو، سمير فكري، صلاح محسن.

تشكيل فاركو أمام المصري

بينما بدأ فريق فاركو بقيادة مديره الفني أحمد خطاب مباراة المصري بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: عزمي غومة، أحمد عوض، أحمد جمال، جيفرسون إنكادا.

خط الوسط: محمود عماد، محمود جهاد، محمد فخري.

الهجوم: أحمد شريف، عمرو ناصر، إينوك بينجامين تولا.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء: محمد نديم، جابر كامل، باباكار نداي، ياسين الملاح، عمر رضا، وليد مصطفى، محمد عز، سيف الدين رفيق وزهير المترجي.

ترتيب المصري وفاركو في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل فريق فاركو المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما يحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

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