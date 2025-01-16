الخميس 16 يناير 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يترأس اجتماعًا لمناقشة تعديل مواعيد فتح وغلق بعض المواقع الأثرية

اللواء دكتور عبد
اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج

 عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اجتماعًا لمناقشة مواعيد فتح وغلق عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة، بالإضافة إلى متحف سوهاج القومي، وبحث تعديل بعض المواعيد لتتناسب مع زيارات الأفواج السياحية التي تتوافد على المحافظة، بما يخدم حركة السياحة وذلك فى إطار رؤية وضع سوهاج على الخريطة السياحية الإقليمية والعالمية.

 

محافظ سوهاج يترأس اجتماعًا لمناقشة تعديل مواعيد فتح وغلق بعض المواقع الأثرية 

 وحضر الاجتماع كل من الدكتور أسامة المصري، مدير عام السياحة بالمحافظة، وعلاء القاضي، مدير متحف سوهاج، وحمادة إمام نائبًا بالإدارة العامة للآثار المصرية بسوهاج، حيث تم استعراض خطة تحسين وتطوير المنشآت السياحية في سوهاج، وسبل زيادة المنتج السياحي بما يتماشى مع الزيادة المتوقعة في أعداد السياح الوافدين.

 

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لدراسة إمكانية تعديل مواعيد فتح وغلق بعض المواقع الأثرية في سوهاج، وذلك بما يتناسب مع الجداول الزمنية لزيارة الأفواج السياحية،  كما اقترح إضافة فترة عمل مسائية لمتحف سوهاج القومي لتمكين الزوار من زيارة المتحف في أوقات متعددة خلال اليوم.

 

تطوير وتنشيط السياحة وجعل سوهاج واحدة من أبرز الوجهات السياحية

 وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق المشترك مع وزارة السياحة والآثار لتطوير بعض المناطق الأثرية الواعدة في المحافظة، والعمل على فتح بعض المواقع الأثرية الجديدة للزيارة خاصة التل الأثري بالديابات، أحد المواقع الأثرية الواعدة، وذلك في إطار دعم السياحة وتنشيط الحركة السياحية في سوهاج.

وأشار المحافظ إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير وتنشيط قطاع السياحة، وجعل سوهاج واحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر، مستفيدين من ثرواتها التاريخية والحضارية الغنية.

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