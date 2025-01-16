الحوثيون: عملياتنا ستستمر إذا استمر العدو الإسرائيلي في التصعيد بغزة

قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الخميس:" عملياتنا ستستمر إسنادا للشعب الفلسطيني إذا استمر العدو في الإبادة والتصعيد قبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

الحوثي يكشف موقفه من اتفاق وقف إطلاق النار

وأضاف عبالملك الحوثي:" سنواكب تنفيذ الاتفاق وعند أي تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار سنكون جاهزين للإسناد العسكري".

وفي وقت سابق علقت حركة الحوثي اليمنية على إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

جماعة الحوثي تهدد بمواصلة عملياتها ضد جيش الاحتلال

وقال المتحدث باسم حركة الحوثي محمد عبد السلام في بيان على تطبيق تلجرام إن الحوثيين يحيون "جماعات المقاومة" في قطاع غزة.

وأضاف أن استمرار احتلال إسرائيل لفلسطين "يمثل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة"، وفق ما نقلت "رويترز".

وتابع: "مع وصول هذه المعركة إلى خواتيمها بإعلان وقف إطلاق النار في غزة فالقضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية الأولى التي يتوجب أن تنهض الأمة بالمسؤولية تجاهها".

واختتم بإدانة الدعم الأمريكي لإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

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