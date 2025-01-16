الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الدفاع المدني الفلسطيني يرصد جرائم الاحتلال خلال 24 ساعة في غزة

الدفاع المدني الفلسطيني،
الدفاع المدني الفلسطيني، فيتو

رصد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

استشهاد 71 فسلطينيا بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة

وأوضح بصل، في رسالة على الهواء بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 71 فلسطينيًا، منهم 61 في مدينة غزة، وكان من بين هؤلاء 19 طفلًا و24 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 200 إصابة.

 

إراقة دماء الفلسطينيين

وأشار بصل إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال مستمرًا في القصف والقتل حتى الآن، وهو ما يتنافى مع مبادئ الإنسانية، حيث كان الهدف من اتفاق وقف إطلاق النار هو وقف إراقة الدماء وإنهاء المعاناة، لافتًا، إلى أن الاحتلال لا يزال يصر على مواصلة عمليات القتل والتدمير والتخريب.

 

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري، مطالبًا بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووقف الإبادة وعمليات التطهير التي استمرت منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدفاع المدني الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة العدوان الإسرائيلي وقف اطلاق النار بغزة

مواد متعلقة

صحيفة بريطانية: نجاح ترامب بصفقة غزة تأييد لنظرية الرجل المجنون في العلاقات الدولية

80 مليار دولار ويستمر حتى عام 2040، تقرير دولي عن كلفة إعمار غزة

جيش الاحتلال ينفذ 50 غارة على قطاع غزة خلال 24 ساعة

ads

الأكثر قراءة

جوميز يتصدر التريند بعد خسارته الساحقة من الهلال 0/9 وسخرية من الجماهير

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة الونش

وزير التعليم الأسبق أحمد جمال الدين موسى يقدم رؤية شاملة لتطوير مقترح نظام البكالوريا

مبلغ خرافي في موسمين، تفاصيل عرض الهلال السعودي لإغراء محمد صلاح

مدبولي: مش هنحرق أصول الدولة ولا هنبيعها بسعر غير مناسب

تصل لحد الضباب وتسبب انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة غدا الجمعة وحتى الأحد المقبل

لو هتشتري شقة جديدة، خطوات ومستندات نقل ملكية عدادات الكهرباء

الدوري السعودي، أول تعليق من جوميز بعد خسارة الفتح بـ 9 أهداف أمام الهلال

منوعات

المزيد

تدمير 200 لوحة، حرائق لوس أنجلوس تلتهم أعمال هانتر بايدن

مقتل شخصين في هجوم بسكين داخل مدرسة بسلوفاكيا

خطط الطلاب لقضاء إجازة منتصف العام، تلميذ بمدرسة لغات: «هشتغل في الخردة» (فيديو)

تحذير من خطر وقوع زلزال قوي في اليابان بحلول عام 2055

المزيد

خدمات

المزيد

بكام الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلي؟

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 16 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

خريطة السرعات المقررة على الطرق لقائدي المركبات وعقوبة المخالف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح بيان المراد بالنصيحة في حديث النبي «الدين النصيحة»

دعاء الفرج والرزق في ليلة الجمعة

ما حكم البيع بطريقة "الدروب شيبنج"؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية