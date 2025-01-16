الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المصري يتقدم على فاركو 0/1 في الشوط الأول بالدوري الممتاز

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة المصري البورسعيدي أمام فاركو بنتيجة 0/1 للأول، في المباراة المقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

سجل محمد مخلوف هدف المصري في مرمى فاركو في الدقيقة 20.

تشكيل المصري البورسعيدي ضد فاركو

بدأ المصري بقيادة مديره الفني علي ماهر مباراة فاركو بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي.

خط الوسط: محمد مخلوف،  يوسف الجوهري، أحمد القرموطي، عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم: محمد الشامي، بابا بادجي.

فيما ضمت قائمة البدلاء: محمود حمدي، كريم العراقي،  عمرو سعداوي،  محمد دبش، سامادو أتدجيكو، خالد الغندور، كريم بامبو، سمير فكري، صلاح محسن.

تشكيل فاركو أمام المصري

بينما بدأ فريق فاركو بقيادة مديره الفني أحمد خطاب مباراة المصري بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: عزمي غومة، أحمد عوض، أحمد جمال، جيفرسون إنكادا.

خط الوسط: محمود عماد، محمود جهاد، محمد فخري.

الهجوم: أحمد شريف، عمرو ناصر، إينوك بينجامين تولا.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء: محمد نديم، جابر كامل، باباكار نداي، ياسين الملاح، عمر رضا، وليد مصطفى، محمد عز، سيف الدين رفيق وزهير المترجي.

ترتيب المصري وفاركو في الدوري الممتاز

ويحتل فريق فاركو المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما يحتل المصري البورسعيدي المركز السادس برصيد 12 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصري البورسعيدي المصري فاركو الدوري الممتاز

مواد متعلقة

جروس: متفاجئ من أنباء قطع إعارة زياد كمال، وأشركت الجزيري أمام الحدود لهذا السبب

الدوري الممتاز، بابا بادجي ومحمد الشامي يقودان هجوم المصري أمام فاركو

محمد شحاتة رجل مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

الزمالك يفوز على حرس الحدود 3-2 ويخطف وصافة الدوري من بيراميدز

ads

الأكثر قراءة

جوميز يتصدر التريند بعد خسارته الساحقة من الهلال 0/9 وسخرية من الجماهير

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة الونش

وزير التعليم الأسبق أحمد جمال الدين موسى يقدم رؤية شاملة لتطوير مقترح نظام البكالوريا

مبلغ خرافي في موسمين، تفاصيل عرض الهلال السعودي لإغراء محمد صلاح

مدبولي: مش هنحرق أصول الدولة ولا هنبيعها بسعر غير مناسب

تصل لحد الضباب وتسبب انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة غدا الجمعة وحتى الأحد المقبل

لو هتشتري شقة جديدة، خطوات ومستندات نقل ملكية عدادات الكهرباء

الدوري السعودي، أول تعليق من جوميز بعد خسارة الفتح بـ 9 أهداف أمام الهلال

منوعات

المزيد

تدمير 200 لوحة، حرائق لوس أنجلوس تلتهم أعمال هانتر بايدن

مقتل شخصين في هجوم بسكين داخل مدرسة بسلوفاكيا

خطط الطلاب لقضاء إجازة منتصف العام، تلميذ بمدرسة لغات: «هشتغل في الخردة» (فيديو)

تحذير من خطر وقوع زلزال قوي في اليابان بحلول عام 2055

المزيد

خدمات

المزيد

بكام الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلي؟

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 16 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

خريطة السرعات المقررة على الطرق لقائدي المركبات وعقوبة المخالف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح بيان المراد بالنصيحة في حديث النبي «الدين النصيحة»

دعاء الفرج والرزق في ليلة الجمعة

ما حكم البيع بطريقة "الدروب شيبنج"؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية