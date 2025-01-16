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ثقافة وفنون

فيلم الهنا إللي أنا فيه يحقق 35 مليون جنيه في أول شهر من عرضه

الهنا اللي أنا فيه
الهنا اللي أنا فيه

حقق  فيلم “الهنا اللي أنا فيه”، للفنان كريم محمود عبد العزيز، أمس،  إيرادات بلغت 550 ألف جنيه، ليختتم أسبوعه الرابع بإيرادات ضخمة، حيث بلغت إجمالي إيراداته 35 مليون جنيه، خلال شهر واحد من طرحه بالسينمات المصرية. 

 

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه 

وفيلم “الهنا اللي أنا فيه” يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم. 

والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضًا المخرج خالد مرعي.

 

كريم محمود عبد العزيز

 وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزءان الأول والثاني نجاحًا كبيرًا.

 

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أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه إيرادات الهنا اللي انا فيه الفنان كريم محمود عبد العزيز

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