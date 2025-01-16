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رياضة

فيرتز أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال ديسمبر

فيرتز، فيتو
فيرتز، فيتو

تُوج فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن شهر ديسمبر الماضي، بعد العروض المميزة التي قدمها رفقة فريقه حامل اللقب.

فيرتز يتفوق على جمال موسيالا

وتفوق فيرتز على بول نيبيل (ماينز) وجمال موسيالا (بايرن ميونخ) وميتشيل فيسير (فيردر بريمن) وجوشوا كيميتش (بايرن ميونخ) ونيك فولتيميد (شتوتجارت) في الفوز بالجائزة.

أرقام فيرتز في الدوري الألماني خلال ديسمبر 

وتألق فيرتز في ديسمبر بخوض 3 مباريات، مسجلًا هدف في الفوز أمام سانت باولي (2-1)، وسجل آخر في الفوز أمام أوجسبورج 2-0.

كما سجل هدف وصنع 3 أهداف في الفوز على حساب فرايبورج بنتيجة (5-1)، وكانت تلك المرة الأولى التي يساهم فيها فيرتز في تسجيل الأهداف في 3 مباريات متتالية في مسيرته.

ويتم تقديم الجائزة استنادًا على مرحلتين من الاختيار، تثمل الأولى في الأرقام الخاصة بالمستوى الفردي الذي قدمه اللاعب، والثانية تصويت الجماهير والخبراء.

وتوج المصري عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت بالجائزة في شهري سبتمبر ونوفمبر، بينما حققها هاري كين مهاجم بايرن ميونخ في أكتوبر.

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