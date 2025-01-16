الخميس 16 يناير 2025
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تعليم القاهرة تكشف موعد نتيجة صفوف النقل

نتيجة صفوف النقل
نتيجة صفوف النقل بالقاهرة، فيتو

نتيجة صفوف النقل، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، استمرار اعمال التصحيح لامتحانات صفوف النقل، على أن يتم الاعلان عن النتائج الأيام القليلة المقبلة على الموقع الرسمي للمديرية وستكون متاحة مجانا بالمدارس.

تبدأ السبت المقبل، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

استبعاد وإلغاء ندب رئيس لجنة و4 مراقبين في امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

وكان طلاب صفوف النقل انتهوا من امتحانات الفصل الدراسى الاول اليوم الخميس والتى كانت بدأت السبت الماضى.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية

وتبدأ امتحانات الشهادة  الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية  السبت المقبل ١٨ يناير  وحتى الخميس ٢٣ يناير

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للشهادة الاعدادية كالاتى

يوم السبت: مادة اللغة الأجنبية ومادة الهندسة

يوم الاثنين: مادة اللغة العربية والخط والاملاء ومادة التربية الدينية

يوم الثلاثاء: مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الفنية

يوم الأربعاء: مادة العلوم ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

يوم الخميس: مادة الدراسات الاجتماعية

امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة

وشدد  الدكتور إبراهيم صابر،محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأشارت سماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة كافة المواد لطلاب الشهادة الاعدادية عبر البث المباشر على مدار الأيام الماضية.

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