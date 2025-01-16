حادث ملوي الزراعي، ننشر أسماء ضحايا تصادم المنيا

شهد الطريق الزراعي أمام مدخل قرية الروضة التابعة لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص وسيارة بسبب السرعة الزائدة.

مصرع 6 وإصابة 16 آخرين في حادث ملوي جنوب محافظة المنيا

على الفور انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات الأولية وفاة 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المتوفين والمصابين

أسماء ضحايا حادث تصادم ملوي

ضمت أسماء المتوفين كل من: حميدة عبدالمنعم عبدالعاطي، 53 سنة، محمود سعد مرسي، 29 سنة، أحمد علي محمد، 25 سنة، و2 آخرين مجهولي الاسم والعنوان، بينما المصابون هم: بهاء الدين إبراهيم سيد، 56 سنة، منى حسانين حكيم، 50 سنة، جمال خلف حسين، 38 سنة، حجاج محمد جاد، 21 سنة، منى مختار محمد، 32 سنة، هويدا فوزي فخري، 43 سنة، هناء مداح أحمد، 34 سنة، كريمان طه عليوة، 43 سنة.

مصرع وإصابة 22 شخص في حادث المنيا

وأصيب: رضا أحمد عبدالحليم، 43 سنة، نجلاء فوزي فخري، 32 سنة، وشقيقتها "ماجدة" 38 سنة، فريدة علي ممدوح، 3 سنوات، مداح أحمد عبدالحليم، 65 سنة، منصور علي عبدالسلام، 29 سنة، طفل مجهول 7 سنوات.

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