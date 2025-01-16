محمد شوقي: زين وعادل وسند جاهزون طبيا لمواجهة البحرين في بطولة العالم لليد

كشف الدكتور محمد شوقي، طبيب منتخب مصر لكرة اليد، عن الحالة البدنية للاعبي المنتخب الوطني، بالإضافة إلى الاستعدادات لمباراة البحرين في الجولة الثانية من بطولة العالم لكرة اليد، والمقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

جاهزية ثلاثي فراعنة اليد لمواجهة البحرين

قال محمد شوقي: "بدأ منتخب مصر الاستعداد لمباراة البحرين بعد انتهاء مباراته أمام الأرجنتين مباشرة، ونعمل على تجهيز جميع اللاعبين خلال المباريات ليكون الجميع على أتم الجاهزية".

وأضاف: "لعبة كرة اليد تمتاز بقوة الاحتكاك والمنافسة بها شرسة وتحتاج من اللاعب الجاهزية في فترة قصيرة، ونتعامل جيدًا مع الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون".

وتابع: "لا توجد إصابات داخل صفوف المنتخب والجميع على أتم الاستعداد للمباريات المقبلة".

وعن جاهزية علي وأحمد عادل ومحمد سند، قال: " زين وعادل وسند جاهزين طبيًا للمباراة القادمة، وستكون مباراة منتخب مصر أمام كرواتيا هي الأهم في المجموعة وهدفنا أن يكون جميع اللاعبين على أتم الجاهزية فنيًا وبدنيًا ونفسيًا".

وواصل: "نحاول تنظيم مواعيد التمارين مع المباريات، كما أن الجهاز الطبي للمنتخب على أعلى مستوى، ويتم توفير كل ما نحتاجه من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، بالإضافة إلى أن الغذاء جيد ولم نواجه أي صعوبات حتى الآن".

واختتم: "أود أن أوجه رسالة للجميع، اللاعبون يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتائج جيدة وإسعاد الشعب المصري، والجميع يقاتل من أجل تحقيق إنجاز لكرة اليد المصرية".

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