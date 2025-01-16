حادث ملوي الزراعي، ارتفاع عدد المتوفين لـ6 وإصابة 16 آخرين في المنيا

لفظ شخصا انفسه الأخيرة داخل مستشفي ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، ليرتفع عدد المتوفيين الي 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص وسيارة تمناية على الطريق الزراعي.

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم 3 سيارات الي 6 وفيات و16 مصابا

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة تمانية واخري ملاكي بالطريق الزراعي وتحديد امام مدخل قرية الروضة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

حادث تصادم 3 سيارات الي 6 وفيات و16 مصابا في المنيا



على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 5 أشخاص قبل أن يرتفع العدد الي 6 وفيات وإصابة 16 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المتوفيين والمصابين الي مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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