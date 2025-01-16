القبض على 3 طلاب أصابوا فرد أمن بأحد المستشفيات بمنطقة المقطم

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 طلاب أصابوا فرد أمن بإحدى المستشفيات بمنطقة المقطم بعد منعه لهم من زيارة صديقهم بغرفة العناية المركزة.

القبض على 3 طلاب أصابوا فرد أمن بأحدى المستشفيات بمنطقة المقطم

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بشكوى داخل المستشفى، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (فرد أمن بالمستشفى محل البلاغ "مصاب بجرح قطعي") وقرر بتضرره من (3 طلاب - مقيمين بدائرة القسم لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام قطعة زجاج، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها بسبب منعهم من دخول قسم الرعاية المركزة بالمستشفى لزيارة أحد أصدقائهم في غير المواعيد المحددة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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