الخميس 16 يناير 2025
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حوادث

النيابة تحقق بواقعة قفز فتاة من الطابق الرابع بعد تعذيبها على يد زوجة والدها

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تحقق نيابة الخليفة والمقطم الجزئية في واقعة مأساوية، بعدما أقدمت فتاة عمرها 17 عامًا، على إلقاء نفسها من الطابق الرابع، هربًا من تعذيب زوجة والدها لها بطريقة وحشية.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، المقدم محمد نبيل، إشارة من المستشفى العام، باستقبال فتاة عمرها 17 عامًا، مصابة بكسور وجروح، جراء سقوطها من علو.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليها، تعرضت للتعذيب علي يد زوجة والدها، وفي أثناء هروبها من التعذيب قامت بالقفز من شرفة مسكنها بالطابق الرابع.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مباحث القسم من القبض على المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة  التحقيقات.

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