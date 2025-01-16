رئيس الوزراء: الجهود المصرية لعبت دورا هاما لنجاح وقف إطلاق النار بغزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن إطلاق خطوط الإنتاج لشركة جيلي في مصر، وهي واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم، ووجودها يؤكد اهتمام الدولة المصرية بصناعة السيارات وتوطينها.

وتابع أنه لا يوجد منطقة في مصر لم تطُلها يد التنمية، موضحا أن عدد سكان مصر زاد بحوالي 27 مليون نسمة منذ عام 2011 وحتى الآن.

وأوضح أن أهم حدث في الأسبوع هو وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن هذا الأمر جاء بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ولعبت الجهود المصرية دورا مهما في هذا الشأن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتابع فى مؤتمر صحفى أن مصر ستظل دوما داعمة للسلام العادل، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحا أنه مع وقف إطلاق النار فمصر جاهزة لتقديم كافة الدعم اللوجيستي وكافة الاحتياجات والمساعدات لأهالينا فى غزة.

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