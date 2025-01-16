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غرفة عمليات لمتابعة صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025

تكافل وكرامة، فيتو
تكافل وكرامة، فيتو
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شكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير لعام 2025، وقالت إن هناك تنسيقا مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي لليوم الثاني على التوالي صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر يناير لـ4.7 مليون أسرة، بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه.

جدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنويًا.  

وقام المستفيدون بالصرف لليوم الثانى من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات. 

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