اعترافات صادمة لـ"دجال الوايلي" المتهم بالنصب على المواطنين

أدلى دجال الوايلي المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر، باعترافات تفصيلية أمام الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.

اعترافات دجال الوايلي

وقال دجال الوايلي، إنه كان يوهم ضحاياه بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، وأضاف: “كنت بوهم الستات لجلب الحبيب وفك الأسحار، عن طريق إعداد جلسات روحانية لهن”.

وتابع دجال الوايلي، أنه كان يستقطب ضحاياه، ويحدد لهن جلسات روحانية، كان يطلب منهن صورا شخصية وأسمائهن بزعم أنه يعاونه جن قام بتسخيره لحل مشكلتهن قبل الجلسة.

وتابع دجال الوايلي، أنه عقب الحصول على صورهم الشخصية وأسمائهم يقوم بعمل بحث عنهن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ويجمع معلومات شخصية عنهن ليفاجئهن بها في الجلسة، بزعم أن الجن أخبره بتلك معلومات عنهم.

وأضاف المتهم دجال الوايلي، أنه يقوم بترويج أعمال الدجل والشعوذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب ضحاياه.

القبض على دجال الوايلي للنصب على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال مزاولته أعمال الدجل والشعوذة وإيهامه ضحاياه بقدرته على العلاج الروحانى والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل –هاتفى محمول "بفحصهما فنيًا" تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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