الخميس 16 يناير 2025
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حوادث

القبض على دجال الوايلي للنصب على المواطنين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

نجح ضابط مباحث الآداب، في ضبط دجال الوايلي؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال مزاولته أعمال الدجل والشعوذة وإيهامه ضحاياه بقدرته على العلاج الروحانى والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة  وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل –هاتفى محمول "بفحصهما فنيًا" تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").

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وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

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أعمال الدجل والشعوذة الإحتيال على المواطنين الإدارة العامة لحماية الآداب التواصل الاجتماعي الدجل والشعوذة الشرطة المتخصصة

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