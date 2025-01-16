برنامج الأغذية العالمي: 80 ألف طن مواد غذائية تنتظر خارج غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي، في بيان اليوم الخميس، أن لديه 80 ألف طن من المواد الغذائية تنتظر خارج غزة وهو ما يكفي لإطعام أكثر من مليون شخص.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية القطرية، عمل الضامنين الثلاثة "مصر وقطر والولايات المتحدة" من خلال غرفة متابعة مشتركة لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة.

الخارجية القطرية تحدد مراحل مراقبة وقف إطلاق النار

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، يهدف إلى سلام مستدام من خلال المفاوضات.

وبيَّن الأنصاري، أن مسار الوساطة سيبدأ مرحلة جديدة مع كل الشركاء لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، وباقي مراحله، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى ضغط حقيقي لضمان تنفيذ الاتفاق.

وتابع متحدث الخارجية القطرية قائلا، أن فرق تنفيذية ستبدأ عملها صباح اليوم لبحث تفاصيل الاتفاق، والضامنون الثلاثة سيعملون من خلال غرفة متابعة مشتركة.

اتفاق إسرائيل وحماس على بدء سريان الهدنة ظهر الأحد المقبل

وأوضح أن الطرفان "إسرائيل وحماس" اتفقا على بدء سريان وقف إطلاق النار الساعة 12:15 ظهر الأحد القادم.

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