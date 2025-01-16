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مصرع 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين في حادث تصادم بالمنيا (صور)

وفاة 5 أشخاص وإصابة
وفاة 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

 لقى 5 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 17 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين في حادث تصادم بالمنيا 

 تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة بالطريق الزراعي وتحديدا أمام مدخل قرية الروضة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

 

مصرع وإصابة 22 شخصا في المنيا 

 وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفى ملوي التخصصي

 

 تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي في المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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