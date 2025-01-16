الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق اندلع في شقة بحلوان

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

انتدبت نيابة حلوان الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب في شقة سكنية بمنطقة عرب الوالدة، بمدينة حلوان، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران في شقة سكنية بمدينة حلوان.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها وتمت عملية السيطرة على الحريق وإخماده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية مدينة حلوان قوات الحماية المدنية بالقاهرة رجال الحماية المدنية

مواد متعلقة

التحفظ على 3 طلاب اعتدوا على أمن مستشفى بالمقطم

سقوط مسجل خطر بحوزته كوكتيل مخدرات وسلاح ناري بالإسماعيلية

حبس عصابة سرقة الكابلات الكهربائية من الشقق في 15 مايو

حبس فتاة بتهمة الإتجار في الهيروين بحلوان

بعد انتهاء مدة حبسه، إطلاق سراح كروان مشاكل من قسم شرطة حدائق القبة

النيابة تستعجل التحريات بشأن عاطل استولى على سيارة في عابدين

صرف نجل طبيب حفظت زوجته التونسية جثته بالملح لمدة شهر بمايو من سراي النيابة

مات موتة طبيعية ومعرفتش أتصرف، سيدة تونسية متهمة بحفظ جثة زوجها بالملح تترك رسالة لصاحب الشقة
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

زيزو يحرز هدف الزمالك الأول في حرس الحدود بالدوري الممتاز

انقطاع المياه عن 5 مناطق في القاهرة غدًا

تغيير اضطراري في تشكيل الزمالك لمباراة حرس الحدود بعد إصابة الونش

9 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي، تعرف عليها

السيسي وبن زايد يؤكدان حرصهما على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وبدء عملية سياسية شاملة

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

إصابة 27 شخصا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص ببني سويف

منوعات

المزيد

خطط الطلاب لقضاء إجازة منتصف العام، تلميذ بمدرسة لغات: «هشتغل في الخردة» (فيديو)

تحذير من خطر وقوع زلزال قوي في اليابان بحلول عام 2055

تلسكوب جيمس ويب يكتشف مئات المجرات الغامضة

التفاصيل الكاملة لقضية دريك ضد يونيفرسال ميوزيك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 16 يناير 2025

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

بعد وصوله للفوز رقم 100.. أرقام مارسيل كولر مع النادي الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مدى استحقاق البنات في ذهب الأم المتوفاة

هل وضع الشرع نسبة محددة للربح في التجارة؟ أمين الفتوى يجيب

هل التغيير يأتي من الله أم البشر؟ علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية