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محافظات

تعليم الإسكندرية يتابع الامتحانات بصفوف النقل

الدكتور عربى أبوزيد
الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم

 قال الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، انتظمت في يومها السادس والأخير اليوم الخميس لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من المحافظ.

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 ويأتي ذلك في ضوء توجيهات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية.


وقام ( أبوزيد ) بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، فقام بمتابعة مدرسة مجمع الشهداء الرسمي لغات بنات ومدرسة رأس التين الثانوية العسكرية بنين بإدارة الجمرك التعليمية، وذلك بحضور روحية أبو غالي مدير عام الإدارة، مؤكدًا على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول  الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان.

كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس وتكليف المراحل التعليمية والمتابعة ومسئولي الإدارة بمتابعة الامتحانات في نطاق كل إدارة.

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

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الدكتور عربي أبوزيد بمحافظة الاسكندرية الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفريق أحمد خالد حسن روحية أبو غالي

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