الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

هل وضع الشرع نسبة محددة للربح في التجارة؟ أمين الفتوى يجيب

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء

أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن جمهور الفقهاء يرى أنه لا يوجد سقف ثابت للربح في الإسلام، حيث يحق للبائع أن يحدد سعر البيع وفقًا لما يراه مناسبًا بشرط موافقة المشتري، مشيرا إلى أن الربح ليس محددًا في الشريعة الإسلامية طالما أن الصفقة تتم بحرية تامة بين الطرفين.

أمين الفتوى: البائع يحدد ربحه بدون استغلال أو ظلم

وقال أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس: “من المهم ألا يصل التاجر إلى حد الاستغلال، حيث يجب أن يتعامل بإنصاف وألا يستغل حاجة المشتري في رفع السعر بشكل مفرط، وإذا كان هناك سعر عادل، والمشتري موافق على السعر، فذلك حلال، لكن إذا تلاعب التاجر بالسعر بشكل مبالغ فيه، فقد نصل إلى مرحلة الاستغلال”.

وأشار إلى حديث نبوي شريف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: "لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد"، وهو حديث يضبط سلوكيات البيع والشراء لضمان عدم التلاعب بالأسعار، أي أنه لا يجوز لأحد أن يشتري سلعة من شخص في مكان بعيد ثم يعيد بيعها بأسعار مبالغ فيها على من هو في السوق.

أمين الفتوى: آلية السوق هي التي تضبط الأسعار

وأضاف أن آلية السوق هي التي تضبط الأسعار، حيث يقوم البائع بتحديد السعر الذي يراه مناسبًا بناءً على المعروض والمطلوب في السوق، موضحا أن الشريعة لا تمنع البائع من تحديد الربح، لكنه أكد أيضًا ضرورة أن يكون السعر عادلًا وغير مغالى فيه.

وأوضح: "من حق التاجر أن يحدد سعرًا للسلعة النادرة أو المستوردة وفقًا لما يراه، ولكن من المهم أن يكون المشتري على علم كامل بالسعر وأن يكون اختياره طواعيًا، فلا ظلم ولا غبن في هذه الحالة."

وأشار إلى أن القاعدة الأساسية هي أن التاجر يجب أن يتجنب المغالاة في الأسعار بحيث تكون السلعة موجهة لسوق عادل، مؤكدا أن الربح الحلال هو ما يتفق عليه الطرفان دون ظلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد عبد السميع الشريعة الإسلامية برنامج فتاوى الناس دار الإفتاء المصرية فتاوي الناس جمهور الفقهاء

مواد متعلقة

ما حكم صيام أصحاب الأمراض المزمنة في رمضان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يقبل صيام رمضان من تارك الصلاة والزكاة؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز إخراج فوائد البنوك فى الصدقات؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

هل توجد حالات يجوز فيها قطع الرحم؟، أمين الفتوى يفجر مفاجأة (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

زيزو يحرز هدف الزمالك الأول في حرس الحدود بالدوري الممتاز

انقطاع المياه عن 5 مناطق في القاهرة غدًا

9 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي، تعرف عليها

تغيير اضطراري في تشكيل الزمالك لمباراة حرس الحدود بعد إصابة الونش

السيسي وبن زايد يؤكدان حرصهما على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وبدء عملية سياسية شاملة

إصابة 27 شخصا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص ببني سويف

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

خطط الطلاب لقضاء إجازة منتصف العام، تلميذ بمدرسة لغات: «هشتغل في الخردة» (فيديو)

تحذير من خطر وقوع زلزال قوي في اليابان بحلول عام 2055

تلسكوب جيمس ويب يكتشف مئات المجرات الغامضة

التفاصيل الكاملة لقضية دريك ضد يونيفرسال ميوزيك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 16 يناير 2025

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

بعد وصوله للفوز رقم 100.. أرقام مارسيل كولر مع النادي الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مدى استحقاق البنات في ذهب الأم المتوفاة

هل وضع الشرع نسبة محددة للربح في التجارة؟ أمين الفتوى يجيب

هل التغيير يأتي من الله أم البشر؟ علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية