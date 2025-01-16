الخميس 16 يناير 2025
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سياسة

بشرى من محافظ الأقصر للمواطنين: الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية

مشاركة محافظ الأقصر
مشاركة محافظ الأقصر في اجتماع محلية النواب

 أعلن عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الانتهاء من تحديد  الأحوزة العمرانية من المحافظة بشكل كامل، وفقا للتحديثات الأخيرة 2024.

 

مناقشة ملف الأحوزة العمرانية في محافظة الأقصر

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد العماري، بشأن الموافقة على إصدار تراخيص المباني في الأماكن الواقعة ضمن منافع السكن وكتل السكن.

 

إشكالية بشأن تراخيص البناء في الأقصر

 وأشار النائب مقدم طلب الإحاطة، أن إدارة أملاك الدولة بمحافظة الأقصر ترفض إصدار تراخيص المباني بكل أنحاء المحافظة منذ أكثر من ست سنوات دون البحث في سجلات وخرائط الأملاك وخرائط فك الزمام.

 

إنهاء ملف الأحوزة العمرانية في الأقصر

 من جانبه أكد عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أنه تم الانتهاء من  الأحوزة العمرانية بالكامل بمحافظة الأقصر.

فيما توجه النائب محمد العماري، عضو مجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة، بسؤال لمحافظ الأقصر، قائلا: هل نبشر الأهالي بملف الأحوزة؟.

من جانبه رد محافظ الأقصر، قائلا: "هسلم الجداول الأسبوع المقبل الخاصة بتحديد الأحوزة العمرانية في محافظة الأقصر علشان تبشر الأهالي".

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