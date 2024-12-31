التنمية المحلية خلال 2024.. الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية لـ4606 قرية بنسبة 96%.. تطوير 133 سوقا عشوائيا...إعداد مخطط تفصيلي لـ 50 منطقة صناعية.. ورفع كفاءة ميدان العتبة

عملت وزارة التنمية المحلية، على تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر خلال عام 2024 عبر سرعة الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة والمخططات التفصيلية للمدن والقري، حيث نجحت الوزارة في الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن، كما تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 4606 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القرى، و22478 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%.



293 مليون جنية لتنفيذ المخططات التفصيلية للمدن والقري



وأكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقري والتي تم الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية لها وتوقيع نقاط الحيز العمراني على الطبيعة، حيث تم إتاحة مبلغ 293 مليون جنية لتنفيذ المخططات التفصيلية للمدن والقري في ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال المخططات التفصيلية، فقد تم الانتهاء من 169 مدينة بنسبة 78% من إجمالي عدد المدن البالغ عددها 216 مدينة، وكذا 4149 بنسبة 93% من إجمالي عدد القرى البالغ عددها 4478 قرية، وجاري استكمال نهو 161 قرية و38 مدينة، وأشارت الوزارة إلى أن إعداد تلك المخططات تهدف إلى منع التعدي علي الأراضي الزراعية وعدم ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقرى والمدن وتوطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن، مؤكدًة أنه تم ايضًا توقيع نقاط الحيز العمراني لعدد 163 مدينة بسبة 100%، وتوقيع 19845 عزبة وكفر ونجع بنسبة 93% من إجمالي العزب والكفور والنجوع التي تم تسليمها للمحافظات.

إعداد مخطط تفصيلي لـ 50 منطقة صناعية

كما قامت وزارة التنمية المحلية بجهود كبيرة خلال عام 2024 في ملف تطوير المناطق الصناعية علي أرض المحافظات، حيث يجري إعداد مخطط تفصيلي لـ 50 منطقة صناعية من خلال إدارة المساحة العسكرية في ضوء البروتوكول الموقع مع الوزارة، تتضمن 13 منطقة صناعية تم الانتهاء من إعداد مخطط عام وتفصيلي لها و37 منطقة صناعية جاري العمل للانتهاء منها، لافتًة إلى أن هناك 13 منطقة صناعية تم إعداد مخططات تفصيلية لها من خلال مكاتب استشارية وتم التعاقد معها من خلال المحافظات، بالإضافة الي ان هناك 3 مناطق صناعية لا تحتاج إلى مخططات تفصيلية.

تطوير ورفع كفاءة ميدان العتبة ومنطقة الموسكى

سعت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 لتنفيذ رؤية الحكومة في تطوير ورفع كفاءة ميدان العتبة ومنطقة الموسكى وذلك بشوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلى وعدد من الشوارع الأخرى بتلك المنطقة، بما يتناسب مع الوجه الحضارى والجمالى للمنطقة، في ضوء حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة وكذا الباعة الجائلين وأصحاب المحلات الموجودة في تلك الشوارع لعدم تكرار أي حوادث مرة أخرى.

وقامت الوزارة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومشاركة بعض أصحاب المحلات والباعة في وضع تصور تشاركى لتطوير المنطقة بصورة تجريبية في مدخل سوق العتبة لتحسين المعايير التصميمية والتنظيمية للأمان والراحة وتعزيز الاستفادة من المسارات التجارية للبائعين والزائرين، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية للأطراف ذات الصلة أصحاب المحلات والباعة الجائلين وأجهزة الدولة المختلفة، بما يساهم في تسيير حركة المرور والسيطرة على الازدحام، والتأكيد علي إتاحة فرص العمل لتنمية الاقتصاد المحلى، وتنظيم تواجد الباعة الجائلين في أماكنهم، تسهيل الوصول للمحلات التجارية القائمة، وإتاحة مسارات لسيارات الطوارئ، ومنع التوصيل العشوائي للتيار الكهربائي، والحفاظ على الشكل الحضاري والهوية البصرية للمنطقة، وتطوير واجهات المباني للتأكيد على الطراز المعمارى، ورفع الكفاءة واستغلال الفراغات.

تطوير الأسواق العشوائية بالمحافظات وإنشاء أسواق رسمية متطورة

كما أولت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 أهمية قصوى لملف تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن إجمالي عدد الأسواق الرسمية بالمحافظات بلغ حوالي 618 سوقا رسميا حيث تم تطوير منها 133 سوقا وجارى تطوير 105 أسواق ومتبقى 380 سوقا، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الأسواق العشوائية بلغ 1753 سوقا عشوائيا وتم تطوير منها 109 أسواق وجارى تطوير عدد 37 سوقا.

وكشفت الوزارة عن الإجراءات التى تم اتخاذها من خلال الوزارة لتطوير منظومة الأسواق وتتضمن رفع كفاءة وتطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى ( نموذج موحد للأسواق ) يتوافق مع البيئة التى تتميز بها المحافظات ويمكن اضافة أماكن لانتظار السيارات، مشيرة إلى أنه تم أيضًا تكليف المحافظات بالحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية وكذا ملائمة سعر التعاقد بين المستأجرين والوحدات المحلية للأسعار السوقية بالأسواق المرخصة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين وتنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختصة، إضافة الى تنفيذ قانون الباعة الجائلين ولائحة تنظيم السويقات على أى من المخالفات التى تقع من الباعة الجائلين بالسويقات بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق، وكذا توفير المعايير البيئية، مع دراسة التعاقد مع شركات لنظافة الأسواق ورفع المخلفات وتوفير نقاط أمنية وتوفير وسائل الأمن الصناعى والتفتيش على المنتجات لضمان وصولها.

كما تابعت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 الإجراءات التي اتخذتها المحافظات في تطوير الأسواق وحصر جميع الأراضى الفضاء بالمحافظات لدراسة إمكانية استخدامها فى إنشاء أسواق رسمية متطورة، ووضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التى تم تطويرها والطرح على المستثمرين من القطاع الخاص لتشغيل وإدارة الأسواق التى تم انشائها أو تطويرها بما يحقق عائد اقتصادى مناسب وتوفير فرص عمل مستدامة مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية، وتحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للأسواق العشوائية وتكون قريبة منها.

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