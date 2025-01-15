الأربعاء 15 يناير 2025
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محافظات

محافظ سوهاج: الاستجابة لـ 99.9 % من شكاوى المواطنين خلال 2024

اللواء الدكتور عبدالفتاح
اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، فيتو

أعلن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أنه تم تحقيق مركز متميز ضمن الأكثر تفاعلًا مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية فى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة حيث بلغت نسبة إنجازها 99.97% من المخطط لعام 2024.
 

 الاستجابة لـ ٦٩٣٩ شكوى من قبل منظومة الشكاوى الموحدة خلال عام 
وجاء ذلك وفقا للتقرير المعروض على رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة موقف تلقّي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

 

وأوضح الدكتور طاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة أن المنظومة تلقت ٦٩٤٢ شكوى، وتمت الاستجابة لعدد ٦٩٣٩ منها بمعدل إنجاز بلغ 99.97%، وتنوعت طبيعة الشكاوى ما بين شكاوى مواطنين، وشكاوى خدمة المستثمرين، وشركات مرافق وجهات حكومية وذوي احتياجات خاصة، ومجتمع مدني.

تكثيف الجهود المبذولة من خلال الاهتمام بشكاوى المواطنين

وأكد المحافظ الاستمرار فى التزام الأجهزة التنفيذية للمحافظة، وكافة الجهات المرتبطة بالمنظومة داخل المحافظة بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين فى مختلف المجالات والتواصل مع تلبية مطالبهم وشكواهم.

وطالب المحافظ فريق عمل المنظومة بالاستمرار فى تكثيف الجهود المبذولة من خلال الاهتمام بشكاوى المواطنين والتفاعل معها والرد عليها في أقصر مدة زمنية ممكنة، مشيدًا بالدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، والتى يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكترونىwww.shakwa.eg "وتطبيق الهاتف المحمول أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء ( 16528 ) للتيسير على المواطنين فى وصول صوتهم وشكواهم بكل الطرق التي تناسبهم وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها في أقرب وقت.

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