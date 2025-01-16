وفد من المنظمة البحرية الدولية يزور هيئة ميناء الإسكندرية

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، وفد من المنظمة البحرية الدولية برئاسة إيفايلو فاليف مدير القسم الشرق أوروبي وشمال أفريقيا والشرق الأوسط بالتعاون التقني بالمنظمة البحرية الدولية IMO وذلك في ظل الإستعدادات الجارية لافتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية في جمهورية مصر العربية.



واصطحب وفد المنظمة البحرية الدولية المختصين بكل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وتم التأكيد من الجانبين على الحرص الشديد على توطيد أواصر التعاون بين وزارة النقل ممثلة في منظومة النقل البحري المصري بكافة جهاتها والمنظمة البحرية الدولية مما سيساهم في تحقيق أعلى المعايير الدولية في أداء الأعمال والتشغيل بالموانئ المصرية ورفع تصنيفها الدولي بين كبرى الموانئ العالمية.

وفي السياق ذاته، قامت هيئة ميناء الإسكندرية بالتعريف بإمكانياتها وقدراتها التشغيلية وما تشهده من تطوير ومشروعات استثمارية قومية كبرى سيكون لها عظيم الأثر في تطوير منظومة النقل البحري المصري ودعم الإقتصاد القومي وصولا إلى تحقيق الرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية.

يأتي ذلك بتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتحويل الموانئ المصرية إلى مركز عالمي للتجارة والنقل واللوجستيات.

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